(Video) Stanija Dobrojević nam pokazala sadržaj telefona, dobila tužbu nakon izlaska iz Elite: "Rešićemo na sudu"

Stanija je imala neprijatan incident sa nepoznatim muškarcem, a distancirala se od Marka Markovića.

Njena majka je ponosna na pobedu, ali kritikuje Stanijino ponašanje u rijalitiju zbog temperamenta. Stanija Dobrojević sumirala je utiske posle suprfinala Elite 9 i istakla da je ponosna na prvo mesto i to što se bolje plasirala od bivšeg verenika i ljutih rivalki. Stanija je rekla da joj treba vreme da sumira utiske i da još uvek nije odgovarala na poruke i čestitke. Stanija se dotakla i emotivnog susreta sa Asminovim roditeljima - Mustafom i Mevlidom Durdžić. -