Katastar ubrzava upis: Do kraja godine planirano od 600.000 do 800.000 novih rešenja

Foto: ChatGPT Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević najavila je da će do kraja godine u katastar nepokretnosti biti upisano između 600.000 i 800.000 objekata, uz poruku da se postupci evidentiranja ubrzavaju i da su prioritet porodični stambeni objekti.

Gostujući na RTS-u, ministarka je istakla da svi sistemi uključeni u sprovođenje Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima funkcionišu punim kapacitetom. U postupku učestvuju Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i Republički geodetski zavod, a cilj je da se veliki broj prijava obradi uz pravnu sigurnost svakog pojedinačnog upisa. Prema rečima Sofronijevićeve, građani očekuju brzo rešavanje svojih zahteva, ali država