Svoj na svome: U Bujanovcu prijavljivanje još traje zbog dijaspore

Bujanovačke pre 3 sata
Svoj na svome: U Bujanovcu prijavljivanje još traje zbog dijaspore
Bujanovac, 22. jul 2026. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u katastar u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je rešavanje oko 320.000 zahteva. Do kraja godine cilj je da bude upisano između 600.000 i 800.000 nepokretnosti, izjavila je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. U Bujanovcu je prijavljivanje i dalje u toku, jer je rok
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