Aleksić o sednici o nepoverenju Vladi: Vlast bi posle nje mogla da raspiše vanredne izbore

Danas pre 44 minuta  |  Beta
Aleksić o sednici o nepoverenju Vladi: Vlast bi posle nje mogla da raspiše vanredne izbore
Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić rekao je, povodom vesti u pojedinim medijima, da bi sledeće nedelje mogla biti održana sednica Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi koju je opozicija tražila u februaru, da pretpostavlja da je ideja vlasti da održi tu sednicu kako bi mogla posle toga da raspiše vanredne parlamentarne izbore.Aleksić je za današnje izdanje lista Nova rekao da bi bilo simbolično izglasati nepoverenje aktuelnoj Vladi Srbije
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