CLS: Propao tender, nije stigla nijedna validna ponuda za nabavku trolejbusa za Beograd

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) izjavio je danas da na otvaranju ponuda u GSP „Beograd“ na tenderu za nabavku 60 novih trolejbusa nije pristigla nijedna validna ponuda, te da niko ne želi da posluje sa gradom jer nema novca.

Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović istakao je da manjak ponuda na tenderu dovoljno govori o stanju gradskih preduzeća i finansija prestonice, te dodaje da je jedina pristigla ponuda bila nepotpuna i bez obezbeđenog lizinga, što pokazuje da je nabavku ovako velike vrednosti praktično nemoguće realizovati bez garancije ili kredita grada. „Beograd nema novca, niko neće da posluje sa gradom, a nijedna finansijska institucija neće da odobri lizing i