Oglasila se Moskva o novom komadantu ukrajinske vojske

Danas pre 1 sat  |  Beta
Oglasila se Moskva o novom komadantu ukrajinske vojske
Kremlj je danas saopštio da ne veruje da će imenovanjem novog načelnika Generalštaba ukrajinske vojske doći do promena na frontu, prenela je ruska agencija TASS. „Ne mislim da će ovo dovesti do bilo kakvih promena“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov kao odgovor na imenovanje Mihaila Drapatija za novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. Peskov je u dnevnom obraćanju medijima rekao da ruske oružane snage nastavljaju ofanzivu duž cele linije fronta.
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