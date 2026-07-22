U Francuskoj mlađima od 15 godina zabranjena upotreba društvenih mreža

Francuski poslanici danas su usvojili zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža.

Francuska je time postala prva zemlja u Evropskoj uniji koja je odobrila tu opštu zabranu društvenih platformi dok raste zabrinutost širom sveta o štetnom uticaju digitalnog sadržaja na decu. Oba doma francuskog parlamenta danas su izglasala ovaj Zakon, jednu od vodećih inicijativa francuskog predsednika Emanuela Makrona u njegovom drugom mandatu. Zakonom se takođe zabranjuje upotreba mobilnih telefona u srednjim školama. Nekoliko francuskih porodica tužilo je