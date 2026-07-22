Upitna saradnja Interpola sa Srbijom: Zašto je odbijen zahtev srpske policije?

Danas pre 1 sat  |  Milica Stevanović
Upitna saradnja Interpola sa Srbijom: Zašto je odbijen zahtev srpske policije?
Odluka Interpola da Srbiji ne izruči šestoro novosadskih aktivista i članova grupe Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) koji se već 16 meseci nalaze u egzilu u inostranstvu, nakon što je protiv njih u Srbiji pokrenut postupak zbog sumnje da su planirali rušenje ustavnog poretka, mogla bi da utiče i na buduću saradnju ove policijske organizacije sa Srbijom, smatra bivši premijer Srbije Zoran Živković. On za Danas ocenjuje da će Interpol ubuduće biti oprezniji u
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