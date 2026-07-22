Zelenski nakon ministra odbrane, smenio i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je danas glavnokomandujećeg Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog i na tu funkciju postavio Mihaila Drapatija.

Smena Sirskog dolazi samo nekoliko dana nakon smene popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova, što je izazvalo masovne građanske proteste širom zemlje. Odlučio sam da Mihailo Drapati bude novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Zajedno sa Mihailom, Evgenijem Hmarom i Pavlom Palisom utvrdili smo kako treba obnoviti strukturu Generalštaba, rekao je Zelenski, prenosi Ukrajinska pravda. Činjenica je da je Sirski postigao rezultate u odbrani Kijeva, u