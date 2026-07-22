Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

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Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski smenio je vrhovnog komandanta vojske Aleksandra Sirskog pod pritiskom protesta u više gradova pošto je iznenada odlučio da smeni ministra odbrane Mihaila Fedorova, popularnog u Ukrajini.

Umesto Sirskog, komandu vojskom preuzima 43-godišnji general Mihailo Drapatij, takođe popularan među Ukrajincima. Kada je Fedorov smenjen, kružile su glasine da je ta odluka doneta zbog njegovog sukoba sa Sirskim. Glasine su brzo potvrđene, a 35-godišnji Fedorov je optužio Sirskog da je splektario i da je primorao predsednika Zelenskog da bira između njega i glavnokomandujućeg vojskom. Smenjivanje Fedorova, hvaljenog zbog reforme Ministarstva odbrane i novinama u
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