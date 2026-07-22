Stigla naslednica! Porodila se Edita Aradinović. Porođaj je obavljen carskim rezom, a pevačica je ćerki dala moćno ime

Pevačica Edita Aradinović porodila se danas, 22. jula, i na svet donela devojčicu, potvrđeno je za Telegraf.

Ona je u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" na svet donela devojčicu, a porođaj je obavljen carskim rezom. Mama i beba su dobro, a Edita je presrećna što je konačno upoznala svoju naslednicu. Pevačica je ćerki dala ime Zoja, koje nosi posebno i snažno značenje. Ime je grčkog porekla i znači "život", a često se povezuje sa radošću, energijom i novim početkom. Otac male Zoje je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnom odnosu. Stevića je javnosti