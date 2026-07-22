Nizak vodostaj Dunava usporio uvoz naftnih derivata: Srbija uvezla tek 25 odsto planiranog goriva u julu

Euronews pre 9 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Nizak vodostaj Dunava usporio uvoz naftnih derivata: Srbija uvezla tek 25 odsto planiranog goriva u julu
Uvoz naftnih derivata znatno je otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte, kao i kotacija na Mediteranu, saopšteno je posle razgovora ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata. Ministarka je rekla da je do sada realizovano samo oko 25
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