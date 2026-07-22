Uhapšen državljanin Severne Makedonije osumnjičen da je kamionom udario u sanitetsko vozilo

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Uhapšen državljanin Severne Makedonije osumnjičen da je kamionom udario u sanitetsko vozilo

Policija je danas uhapsila državljanina Severne Makedonije, koji je osumnjičen da je kamionom udario u sanitetsko vozilo, čiji vozač je teško povređen.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, potvrđeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Leskovcu. Do nezgode je došlo 21. jula kada je sanitet, koji je prevozio 10-godišnje dete iz Vranja u Niš, zbog kvara bilo u zaustavnoj traci. Vozač kamiona je, kako se sumnja, udario u vrata sanitetskog vozila gde je bio i vozač, koji je tada teško povređen.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uhapšen vozač kamiona koji je pokosio vozača saniteta kod Grdelice: Državljaninu Makedonije određen pritvor

Uhapšen vozač kamiona koji je pokosio vozača saniteta kod Grdelice: Državljaninu Makedonije određen pritvor

Mondo pre 2 sata
Uhapšen kamiondžija koji je pokosio vozača saniteta iz Vranja: Državljaninu Severne Makedonije određen pritvor, povređeni…

Uhapšen kamiondžija koji je pokosio vozača saniteta iz Vranja: Državljaninu Severne Makedonije određen pritvor, povređeni životno ugrožen!

Kurir pre 2 sata
Uhapšen vozač kamiona koji je vozilom udario radnika Hitne pomoći iz Vranja

Uhapšen vozač kamiona koji je vozilom udario radnika Hitne pomoći iz Vranja

Radio 021 pre 4 sati
U Leskovcu uhapšen vozač kamiona koji je udario vozilo Hitne pomoći

U Leskovcu uhapšen vozač kamiona koji je udario vozilo Hitne pomoći

Jug press pre 4 sati
Vozač saniteta životno ugrožen nakon što ga je pokosio kamion kod Grdelice: Nalazi se na respiratoru u UKC Niš

Vozač saniteta životno ugrožen nakon što ga je pokosio kamion kod Grdelice: Nalazi se na respiratoru u UKC Niš

Mondo pre 3 sata
Uhapšen državljanin Severne Makedonije koji je juče kamionom udario vozača saniteta

Uhapšen državljanin Severne Makedonije koji je juče kamionom udario vozača saniteta

B92 pre 3 sata
Uhapšen državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja

Uhapšen državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja

OK radio pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacVranjeTanjugMakedonijaSeverna Makedonija

Regioni, najnovije vesti »

Glišić u Leskovcu: Zbog blokada će Srbija godinama osećati manjak stručnjaka

Glišić u Leskovcu: Zbog blokada će Srbija godinama osećati manjak stručnjaka

Jugmedia pre 9 minuta
Priveden zbog podmetanja požara

Priveden zbog podmetanja požara

RTK pre 49 minuta
Hapšenje kod Sremske Mitrovice zbog sumnje da je prenosio zarazne bolesti kod životinja i biljaka

Hapšenje kod Sremske Mitrovice zbog sumnje da je prenosio zarazne bolesti kod životinja i biljaka

RTS pre 49 minuta
AKO BUKNE POŽAR, ONI SU VEZA SA VATROGASCIMA: Niš aktivirao 75 poverenika, popisuju bazene, cisterne i mehanizaciju

AKO BUKNE POŽAR, ONI SU VEZA SA VATROGASCIMA: Niš aktivirao 75 poverenika, popisuju bazene, cisterne i mehanizaciju

Glas juga pre 39 minuta
U ovoj opštini proglašena vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda! Posledice ogromne: veliki problem i u nedostatku ljudi

U ovoj opštini proglašena vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda! Posledice ogromne: veliki problem i u nedostatku ljudi

Blic pre 14 minuta