Uhapšen državljanin Severne Makedonije osumnjičen da je kamionom udario u sanitetsko vozilo

Policija je danas uhapsila državljanina Severne Makedonije, koji je osumnjičen da je kamionom udario u sanitetsko vozilo, čiji vozač je teško povređen.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, potvrđeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Leskovcu. Do nezgode je došlo 21. jula kada je sanitet, koji je prevozio 10-godišnje dete iz Vranja u Niš, zbog kvara bilo u zaustavnoj traci. Vozač kamiona je, kako se sumnja, udario u vrata sanitetskog vozila gde je bio i vozač, koji je tada teško povređen.