Dečak povređen u nesreći kod Kotora avionom Vlade Srbije stigao u UKC Niš, lečenje nastavlja sa majkom

Glas juga pre 42 minuta
Dečak povređen u nesreći kod Kotora avionom Vlade Srbije stigao u UKC Niš, lečenje nastavlja sa majkom
„Transport je realizovan uz pratnju multidisciplinarnog medicinskog tima, nakon procene lekara da zdravstveno stanje pacijenata omogućava bezbedan prevoz.“Dečak i njegova majka nastavljaju lečenje u UKC Niš, gde će njihovo zdravstveno stanje biti kontinuirano praćeno, uz sprovođenje svih neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura“, navodi se u saopštenju UKC Niš. Iz UKC Niš navode da će medicinski timovi nastaviti da pružaju kompletnu zdravstvenu negu
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