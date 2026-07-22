Dečak povređen u nesreći kod Kotora avionom Vlade Srbije stigao u UKC Niš, lečenje nastavlja sa majkom

„Transport je realizovan uz pratnju multidisciplinarnog medicinskog tima, nakon procene lekara da zdravstveno stanje pacijenata omogućava bezbedan prevoz.“Dečak i njegova majka nastavljaju lečenje u UKC Niš, gde će njihovo zdravstveno stanje biti kontinuirano praćeno, uz sprovođenje svih neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura“, navodi se u saopštenju UKC Niš. Iz UKC Niš navode da će medicinski timovi nastaviti da pružaju kompletnu zdravstvenu negu