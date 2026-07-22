TROJE DECE POVREĐENO U UDESU KOD MERDARA: Mališani od pet i šest godina prebačeni u Niš

U nezgodi su učestvovala dva automobila stranih registarskih oznaka.

Reč je o stranim državljanima koji su tranzitno putovali kroz Srbiju. Dvoje dece, uzrasta pet i šest godina, nakon pregleda, dijagnostike i primljene terapije u Opštoj bolnici Prokuplje, sanitetom je prebačeno u Univerzitetski klinički centar Niš. Transport je obavljen uz pratnju medicinske ekipe, a deca su upućena u Niš radi dalje dijagnostike, praćenja i lečenja, potvrđeno je u Zdravstvenom centru Prokuplje. Sa njima je krenula i povređena majka S. A. (36), koja,