U četvrtak u Kragujevcu velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Kragujevac i Bolnička banka krvi UKC Kragujevac, uz podršku grada Kragujevca, organizuju Veliku letnju akciju dobrovoljnog davanja krvi, kako bi zalihe krvi tokom letnje sezone bile stabilne.

Ovo je 22. Letnja kampanja koju organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije, ove godine pod sloganom „Ovog leta ostavi trag koji traje“. Kontinuirano prikupljanje dovoljnih količina krvi, minimalno 300 jedinica svakoga dana, u letnjem periodu je izuzetno težak zadatak i jedino zajedničkim snagama možemo uspešno da odgovorimo na ovaj izazov. Akcija će biti održana u hotelu Kragujevac u četvrtak u periodu od 9.00 do 16.00 sati. Preporuke za