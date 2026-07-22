Glišić: Nenajavljeno ću obilaziti gradilišta, razočarao sam se u neke izvođače

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je u Leskovcu da će bez prethodne najave obilaziti gradilišta širom Srbije da bi proveravao dinamiku i kvalitet izvođenja radova, navodeći da se razočarao u pojedine izvođače. "Ja bih bio zadovoljan da svako bude pre predviđenog roka.

Ali da znate da ću ubuduće, sam, bez najave, obilaziti gradilišta, pa i ovo, jer sam se u neke druge izvođače radova razočarao", rekao je Glišić tokom posete Dečjem dispanzeru u Leskovcu koji se rekonstruiše i dograđuje. Izvođači radova su ministru i gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću obećali da će posao završiti osam meseci pre ugovorenog roka. Rekonstruiše se stari deo Dečjeg dispanzera, izgrađen pre oko šest decenija, a dograđuje se 1.600 kvadratnih