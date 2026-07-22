Promenljivo vreme zahteva dodatni oprez za volanom

Na putevima širom Srbije danas se saobraćaj odvija bez većih zastoja, ali se vozačima savetuje dodatna pažnja zbog promenljivih vremenskih prilika.

U pojedinim krajevima zemlje tokom jutarnjih i prepodnevnih časova mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina, što može uticati na uslove za vožnju. Zbog mokrih kolovoza i povremeno pojačanog severozapadnog vetra, vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i povoljniji uslovi za saobraćaj, ali je neophodno poštovati