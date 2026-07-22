Promenljivo vreme zahteva dodatni oprez za volanom

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Tokom dana očekuje se
Promenljivo vreme zahteva dodatni oprez za volanom

Na putevima širom Srbije danas se saobraćaj odvija bez većih zastoja, ali se vozačima savetuje dodatna pažnja zbog promenljivih vremenskih prilika.

U pojedinim krajevima zemlje tokom jutarnjih i prepodnevnih časova mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina, što može uticati na uslove za vožnju. Zbog mokrih kolovoza i povremeno pojačanog severozapadnog vetra, vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i budu posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i povoljniji uslovi za saobraćaj, ali je neophodno poštovati
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