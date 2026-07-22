Ilić menja tim: Ovo je očekivani sastav Partizana za prvi evropski izazov!

Ugrešić ponovo u sastavu! Fudbalere Partizana u četvrtak od 21 čas očekuje prvi meč protiv UNI Štrasena u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a trener Saša Ilić odlučio je da napravi nekoliko promena u odnosu na tim koji je remizirao sa Zemunom (2:2) u uvodnom kolu Superlige Srbije.

Kako je i najavio na konferenciji za medije, strateg crno-belih osvežiće ekipu, dok će pojedini igrači dobiti priliku od prvog minuta. Na golu neće biti dileme – poverenje će ponovo dobiti Marko Milošević, uprkos tome što je bio na meti kritika nakon izjednačujućeg gola Zemuna u završnici prethodne utakmice. Veliki problem za Partizan predstavlja izostanak Nikole Simića, koji zbog suspenzije neće biti u konkurenciji za sastav. Crveni karton koji je zaradio prošlog