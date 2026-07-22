Miloš Veljković: Mister hoće da smo uvek agresivni, to smo bili, zato smo zasluženo i toliko visoko pobedili!

Crvena zvezda je na najbolji mogući način otvorila evropsku sezonu i napravila ogroman korak ka plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Srpski šampion je u Severnoj Irskoj deklasirao Larne rezultatom 4:0 i sa velikom prednošću dočekuje revanš na stadionu „Rajko Mitić“. Ekipa Dejana Stankovića od prvog minuta pokazala je ozbiljan pristup i jasno stavila do znanja domaćinu da je došla po povoljan rezultat. Crveno-beli su kontrolisali posed lopte, diktirali tempo igre i strpljivo čekali trenutak kada će probiti defanzivni blok protivnika. Larne je veći deo meča proveo povučen na svojoj polovini,