Banković (Sindikat "Centar" GSP): Obustavljen tender za nabavku 60 novih trolejbusa

Tender za nabavku 60 novih trolejbusa za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća "Beograd" zvanično je obustavljen, zbog toga što je na njega stigla samo jedna ponuda koja je data bez obezbeđenog finansijskog lizinga, izjavio je FoNetu predsednik Sindikata "Centar" GSP Ivan Banković.

Trolejbusi, ilustracija. Foto: Srđan Ilić On je istakao da je tender sada zvanično propao, jer finansijski lizing nije mogao da obezbedi bilo koji ponuđač, zbog ogromnih dugovanja preduzeća. "To je dokaz da gradska vlast nije sposobna da organizuje ni nabavku trotineta, a kamoli trolejbusa", kazao je Banković, dodajući da će, po svemu sudeći, i u ovom slučaju biti potrebno učešće i podrška države. Na današnji tender, koji je zvanično obustavljen, stigla je samo