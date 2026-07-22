Kancelarija EU na Kosovu: Hitno obustaviti dalja rušenja kuća Srba na Gazivodama

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Kancelarija EU na Kosovu: Hitno obustaviti dalja rušenja kuća Srba na Gazivodama

Kancelarija EU na Kosovu reagovala je danas povodom rušenja vikendica na jezeru Gazivode koje su u vlasništvu Srba i pozvala na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, pravom svojine i ljudskim pravima.

Jezero Gazivode, ilustracija, foto: Bobik/wikipedia/CC BY 3.0 rs Kancelarija EU navela je na Fejsbuku da bi vasti u Prištini bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja. "EU na Kosovu žali zbog jučerašnjeg rušenja kuća na jezeru Gazivode, koje je sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku od 15 dana, roku predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac o
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