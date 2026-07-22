Mađar najavio modernizaciju železničke mreže vrednu skoro 10 milijardi evra

Mađarski premijer Peter Mađar i ministar saobraćaja i investicija David Vitezi najavili su danas jedan od najvećih programa razvoja železnice, vredan skoro 9,8 milijardi evra, za modernizaciju železničke mreže do 2035. godine. Vitezi je pre dva dana najavio da bi saobraćaj brzom prugom mogao da počne u septembru.

Foto: Tanjug AP Tamas Purger/MTI Mađar i Vitezi predstavili su Plan razvoja železnice Baroš Gabor na železničkoj stanici u Budimpešti, sa ciljem da se "preokrenu" decenije nedovoljnog ulaganja, unapredi pouzdanost i modernizuju železničke kompozicije, navodi portal Mađarska danas. Što se tiče saobraćaja na brzoj pruzi Budimpešta - Beograd, Vitezi je ocenio da bezbednost ostaje prioritet i da putnički saobraćaj može da počne tek kada budu ispunjeni svi preduslovi.