MUP: Muškarac osumnjičen da je prodavao svinjsko meso uprkos zabranama

Insajder pre 1 sat  |  FoNet
MUP: Muškarac osumnjičen da je prodavao svinjsko meso uprkos zabranama

Policija je uhapsila pedesetpetogodišnjeg P.D. zbog sumnje da je od novembra postupao suprotno merama koje je donela Uprava za veterinu radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području mesta Salaš Noćajski, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Hapšenje, policija, ilustracija / Foto: Insajder Uprkos važećim merama, P.D. je nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu. Prilikom kontrole je na gazdinstvu zatečeno oko sedam kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa za koje P.D. nije posedovao prateću dokumentaciju, niti dokaz o poreklu. Po nalogu veterinarske inspekcije, zatečeno meso, proizvedeno u neregistrovanom objektu, nepoznatog porekla, oduzeto je i upućeno
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