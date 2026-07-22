Ruski agent osuđen na 15 godina zatvora zbog izrade bombi za napade u Zaporožju

Insajder pre 24 minuta  |  Tanjug
Ruski agent osuđen na 15 godina zatvora zbog izrade bombi za napade u Zaporožju

Agent ruske vojne obaveštajne službe (GRU) koji je pripremao improvizovane eksplozivne naprave za terorističke napade u Zaporožju osuđen je na 15 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je danas Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

Zatvor, ilustracija, foto: Emiliano Bar/Unsplash Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na SBU, agent je uhapšen u martu 2025. godine. Istraga je pokazala da su ruski obaveštajci vrbovali lokalnog narkomana nakon što je na Telegram kanalima tražio način za brzu zaradu. Prema navodima SBU, po instrukcijama svojih nalogodavaca nabavljao je hemijske komponente, građevinski materijal i drugu opremu potrebnu za izradu improvizovanih eksplozivnih naprava, koje je
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