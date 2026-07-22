Vučić na večeri sa Babišem: Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je priredio večeru u čast premijera Češke Andreja Babiša i istakao da mu je drago što je imao priliku da u "prijatnom razgovoru" razmeni mišljenja o odnosima dve države i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

Foto: FoNet/Instagram predsednika Srbije "Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa", naveo je Vučić na Instagramu. Ranije danas, češki premijer Andrej Babiš izjavio je da neće baviti problemom Kosova ili odnosa Srbije sa Hrvatskom tokom posete Beogradu, jer