U Leskovcu uhapšen vozač kamiona koji je udario vozilo Hitne pomoći

Jug press pre 2 sata
U Leskovcu uhapšen vozač kamiona koji je udario vozilo Hitne pomoći

VRANJE Vozač kamiona koji je naleteo na vozilo Službe hitne pomoći Zdravstvenog centra u Vranju uhapšen je u Leskovcu, saznaje Regionalna informativna agencija JUGpress u ZC Vranje.

Vozač kamiona je državljanin Severne Makedonije i osumnjičen je da je u Grdeličkoj klisuri udario u vozilo Hitne pomoći ZC Vranje čiji je vozač teško povređen i u životnoj je opasnosti. Vozilo Hitne pomoći je prevozilo dete u trenutku nesreće nalazilo se na zaustavnoj traci zbog kvara. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. (Kraj) SK/AS
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