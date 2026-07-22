U Leskovcu uhapšen vozač kamiona koji je udario vozilo Hitne pomoći

VRANJE Vozač kamiona koji je naleteo na vozilo Službe hitne pomoći Zdravstvenog centra u Vranju uhapšen je u Leskovcu, saznaje Regionalna informativna agencija JUGpress u ZC Vranje.

Vozač kamiona je državljanin Severne Makedonije i osumnjičen je da je u Grdeličkoj klisuri udario u vozilo Hitne pomoći ZC Vranje čiji je vozač teško povređen i u životnoj je opasnosti. Vozilo Hitne pomoći je prevozilo dete u trenutku nesreće nalazilo se na zaustavnoj traci zbog kvara. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. (Kraj) SK/AS