Šestoro povređenih u udesu kod Merdara, među njima troje dece

Južne vesti pre 2 sata  |  Aleksandar Kostić
Šestoro povređenih u udesu kod Merdara, među njima troje dece

Šest osoba, među kojima je i troje dece, povređeno je u sudaru dva vozila kod kuršumlijskog sela Merdare.

Dvoje dece prebačeno je u Univerzitetski klinički centar u Nišu, dok su ostali zbrinuti u prokupačkoj bolnici ili otpušteni na kućno lečenje. Prema informacijama iz Opšte bolnice u Prokuplju, kako prenosi Javni servis Srbije, u udesu je povređena i šestomesečna beba koja je zadržana na posmatranju u toj ustanovi, kao i 37-godišnja K. R. Deca stara 5 i 6 godina su, nakon pregleda i dijagnostike u Prokuplju, u pratnji medicinske ekipe, upućena u UKC Niš radi daljeg
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