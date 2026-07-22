Danas su bez struje ovih 9 delova Beograda: Radovi i u samom centru, isključenja kreću od 8 sati
Kurir pre 0 minuta
Spisak isključenja struje u Beogradu Stari grad 09:00 - 12:00 Maršala Birjuzova 46.
Zvezdara 08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 85-95, ĆIRILA I METODIJA: 8-10, JOVANA ĆIRILOVA: 2-4,3-5,11-13, LUKE VUKALOVIĆA: 2-6,3-9, MILORADA ŠAPČANINA: 4-6, VOJVODE BOGDANA: 12,20-28,7-13, VOJVODE BRANE: 20-22,17,29-31, ZAHUMSKA: 26-30,34A-36,40-42,31,37-41,45-51, Voždovac 09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT: 84-84A, PUT ZA BOŠNjAKE: 2-36,74,78-78A,88,122-124,128,1-35,73,85-85A,89-91, PUT ZA BOŠNjAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA BUBANjU: