Ima 22 godine, a ovo mu je sedmi klub u karijeri! Kolumbijski as ima novi angažman, ovaj transfer niko nije očekivao!

"Srećan sam. Ovo je najveći klub u Portugalu i veoma sam zahvalan što sam ovde. Imam velika očekivanja, želim da pružim maksimum i osvojim titulu", rekao je Duran po dolasku u Lisabon. Duran je profesionalnu karijeru započeo u kolumbijskom Envigadu, odakle je 2022. godine prešao u Čikago Fajer. Već godinu dana kasnije potpisao je za Aston Vilu u transferu vrednom oko 14 miliona funti. Posle neuspelog transfera u Vest Hem tokom leta 2024. godine, Duran je ostao u