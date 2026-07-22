Kazahstan primoran da obustavi izvoz nafte preko Crnog mora: Ako blokada potraje, proizvođači će morati da smanje proizvodnju

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Kazahstan primoran da obustavi izvoz nafte preko Crnog mora: Ako blokada potraje, proizvođači će morati da smanje proizvodnju…

Kazahstan treba da obustavi isporuke sirove nafte svom glavnom izvoznom terminalu na ruskoj obali Crnog mora zbog napada na tankere koji odvraćaju vlasnike brodova od korišćenja luke, prenela je američka agencija Blumberg.

Očekuje se da će terminal Kaspijskog konzorcijuma za cevovode (CPC), u blizini ruske luke Novorosijsk, prestati da prima naftu iz Kazahstana, saopštili su upućeni izvori. Ako blokada potraje do kraja nedelje, kazahstanski proizvođači bi mogli da budu primorani da smanje svoju proizvodnju, dodali su isti izvori. Terminal CPC obrađuje oko 80 odsto kazahstanskog izvoza sirove nafte. Kao drugi najveći dobavljač nafte u Evropi, Kazahstan igra značajnu ulogu za
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Kazahstan primoran da obustavi izvoz nafte preko Crnog mora: Ako blokada potraje, proizvođači će morati da smanje proizvodnju…

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