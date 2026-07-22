Mesi dobio novo veliko ime u ekipi: Kazemiro stigao u Inter Majami!

Iskusni vezista parafirao je ugovor do kraja sezone 2027. u MLS ligi, uz opciju produžetka saradnje do 2029. godine.

Kazemiro (34) je u Mančester junajted stigao u avgustu 2022. godine, a tokom četiri sezone na "Old Trafordu" osvojio je Liga kup 2023. i FA kup 2024. godine. Bio je i član ekipe koja je igrala finale Lige Evropa u maju 2025. Iako je klub imao mogućnost da automatski produži njegov ugovor za još jednu godinu, uprava Junajteda odlučila je da ne iskoristi tu opciju, niti da Brazilcu ponudi novi ugovor. Poslednjih 18 meseci u klubu Kazemiro je uspeo da se vrati u prvi