Miloš Veljković: Značio nam je gol u ranoj fazi meča

Kurir pre 8 sati
Miloš Veljković: Značio nam je gol u ranoj fazi meča

Crvena zvezda je trijumfovala na gostujućem terenu protiv Larna rezultatom 0:4 u okviru prvog meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Nakon utakmice utiske je izneo defanzivac Miloš Veljković. - Želeli smo da počnemo jako i mislim da smo to uradili. Teško je kada protivnik pravi "bunker" pozadi, zato je bilo bitno postići taj prvi gol, a posle toga smo odigrali odlično u drugom poluvremenu - rekao je Veljković. Govorio je Veljković i o taktičkim zamislima stručnog štaba koje su sproveli na terenu. - Tako je, mister želi da uvek igramo agresivno i da budemo koncentrisani do kraja. Bili smo takvi i
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