Novi Sad dobija izgled prave metropole: U užem centru niču nove zgrade, javne garaže i više zelenila

Kurir pre 1 sat
Novi Sad dobija izgled prave metropole: U užem centru niču nove zgrade, javne garaže i više zelenila

Plan za prostor oko Železničke ulice predviđa nove objekte, podzemne i javnu garažu, biciklističku stazu i uređenje zelenih površina u užem centru Novog Sada.

Oblast koju obuhvata urbanistička celina koja se nalazi na ranom javnom uvidu ima oko 27 hektara. U pitanju je deo centra Novog Sada u okolini Železničke ulice, odnosno od Bulevara Mihajla Pupina na severu do Ulice Žarka Zrenjanina na istoku, Vojvođanskih brigada na jugu i Petra Drapšina na zapadu. Imajući u vidu da je ovaj deo grada uglavnom prostorno dovršen, urbanisti planiraju nova rešenja za probleme sa infrastrukturom, pogotovo sa nedostatkom parking mesta u
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