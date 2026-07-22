Novi Sad dobija izgled prave metropole: U užem centru niču nove zgrade, javne garaže i više zelenila

Plan za prostor oko Železničke ulice predviđa nove objekte, podzemne i javnu garažu, biciklističku stazu i uređenje zelenih površina u užem centru Novog Sada.

Oblast koju obuhvata urbanistička celina koja se nalazi na ranom javnom uvidu ima oko 27 hektara. U pitanju je deo centra Novog Sada u okolini Železničke ulice, odnosno od Bulevara Mihajla Pupina na severu do Ulice Žarka Zrenjanina na istoku, Vojvođanskih brigada na jugu i Petra Drapšina na zapadu. Imajući u vidu da je ovaj deo grada uglavnom prostorno dovršen, urbanisti planiraju nova rešenja za probleme sa infrastrukturom, pogotovo sa nedostatkom parking mesta u