Ova zemlja EU uvodi zabranu društvenih mreža! Odobren prvi zakon ovog tipa u Evropi, evo na koga će se odnositi nove rigorozne mere

Kurir pre 1 sat  |  BBC)
Ova zemlja EU uvodi zabranu društvenih mreža! Odobren prvi zakon ovog tipa u Evropi, evo na koga će se odnositi nove rigorozne…

Francuski parlament odobrio je zakon o zabrani korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina od januara 2027. godine, čime je Francuska postala prva evropska zemlja koja će mladima blokirati pristup ovim platformama.

Zakon podrazumeva da će svi u Francuskoj morati da potvrde svoje godine kako bi pristupili društvenim mrežama. Ova odluka dolazi u trenutku kada Velika Britanija i Evropska unija razvijaju sopstvena ograničenja zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje dece. Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je ovaj potez, čije je uvođenje i obećao kako bi obeležio kraj svoje decenijske vlasti. Iako su skeptici doveli u pitanje izvodljivost ovog zakona, vlada je
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