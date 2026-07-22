Spas za sve koji ne mogu da plaćaju kredit: Bez panike, novi zakon nalaže bankama da vam pauziraju rate, evo kako do olakšice

Kurir pre 6 sati
Spas za sve koji ne mogu da plaćaju kredit: Bez panike, novi zakon nalaže bankama da vam pauziraju rate, evo kako do olakšice…

Banke u Srbiji su, na osnovu novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odobrile olakšice za otplatu na 1.825 partija kredita, dok je prihvaćeno 79 odsto svih obrađenih zahteva građana za ovu vrstu pomoći, saopštila je danas Narodna banka Srbije.

Novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga usvojen je u martu 2025. godine, a njime su banke obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude odgovarajuće olakšice kako bi im omogućile nastavak redovne otplate ili olakšale izmirivanje obaveza. Kako se navodi u saopštenju, Narodna banka Srbije je u septembru iste godine donela Odluku o olakšicama u otplati kredita, kojom su detaljno uređena prava korisnika i
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