Uhapšeni drumski razbojnici na auto-putu kod Smedereva: Onesposobili auto nemačkog državljanina, pa mu nudili pomoć! (foto)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su S.

D. (20) i A. P. (26) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom i prevara u pokušaju, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo. - Oni se sumnjiče da su juče, na parkingu benzinske stanice u Mihajlovcu, na auto-putu Beograd-Niš, onesposobili parkiranu "mazdu" nemačkih registarskih oznaka, tako što je S. D. isključio konektor senzora radilice motora. Takođe, sumnja se da su