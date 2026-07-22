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Zna koje greške ne sme da ponavlja! Legendarni šampion se oglasio i poslao brutalnu poruku!

Hamilton je na stazi u Belgiji završio trku na četvrtom mestu, ali smatra da je mogao da se bori za pobedu da nije izleteo sa staze na kraju poslednjeg slobodnog treninga.

Zbog tog udesa njegov bolid je pretrpeo značajna oštećenja, pa je tim morao da zameni veliki broj delova pre kvalifikacija. Njegov timski kolega Šarl Lekler kvalifikovao se ispred njega i drugu trku zaredom završio ispred Britanca, pri čemu je kroz povoljan trenutak za virtuelno bezbednosno vozilo stigao do drugog mesta, svega dve sekunde iza pobednika Kimija Antonelija. Hamilton je istakao da ga ohrabruje napredak Ferarija, koji je bio konkurentan i na Silverstonu
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