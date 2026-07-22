Interpol za Mašinu: Informacije o zahtevima za izdavanjem poternica u nadležnosti države, političke aktivnosti zabranjene

Ukoliko policija bilo koje od zemalja članica Interpola zahteva izdavanje poternice, te informacije ostaju u nadležnosti te države, dok Generalni sekretarijat Interpola može da ih pruži samo uz odobrenje države, navedeno je iz ove međunarodne organizacije u odgovoru na Mašinino pitanje da li su odbili izdavanje poternice za aktiviste iz Srbije u egzilu. Upit smo poslali nakon što je branilac aktivista saopštio da je srpska policija dostavila sudu izveštaj u kom se navodi da Interpol odbija da raspiše

Informaciju o tome da je Interpol odbio saradnju sa Srbijom i zahtev domaćih institucija da raspiše poternicu za šestoro aktivista iz Srbije, koji se nalaze u egzilu, saopštio je javnosti juče jedan od branilaca aktivista advokat Željko Kočić. Potvrdu te informacije Mašina je zatražila i od Interpola. „Ukoliko policija bilo koje od 196 zemalja članica Interpola dostavi Generalnom sekretarijatu u Lionu informacije u vezi sa istragama i pojedincima, uključujući