Propao tender za nove trolejbuse u Beogradu, sindikati traže pomoć republičkih organa

Na tenderu za nabavku 60 novih trolejbusa za potrebe GSP „Beograd“ pristigla je samo jedna ponuda kompanije SDT Group, koja se odnosi na trolejbuse sa autonomijom od 20 kilometara u vrednosti od skoro 54 miliona evra, saopštio je sindikat „Centar“ – GSP „Beograd“. Sindikati najavljuju da će tražiti pomoć republičkih organa.

Predstavnici sindikata prisustvovali su otvaranju ponuda u direkciji preduzeća, te navode da je ova ponuda data bez obezbeđenog finansisjkog lizinga, koji nijedan ponuđač nije mogao da obezbedi zbog ogromnih dugovanja grada Beograda. „Bez obezbeđenih finansijskih sredstava i garancija grada Beograda, tender za nabavku novih trolejbusa neće moći da se sprovede“, navodi se u saopštenju. Članovi sindikata su naglasili da dobavljači obustavljaju dalju saradnju i prete