Do jeseni planirano rešavanje 320.000 zahteva za upis objekata u katastar

Moj Novi Sad pre 5 sati
Do jeseni planirano rešavanje 320.000 zahteva za upis objekata u katastar

Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je rešavanje oko 320.000 zahteva.

Prioritet imaju stambeni objekti, dok je cilj da do kraja godine bude upisano između 600.000 i 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, dok je do kraja godine cilj da se završi postupak za između 600.000 i 800.000 objekata. Građani status svojih predmeta mogu da provere putem
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