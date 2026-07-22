Dete (5) povređeno u teškom sudaru, hitno prevezeno u bolnicu: Užasna scena kod Beogradskog sajma

Mondo pre 28 minuta  |  Mihajlo Sfera
Dete (5) povređeno u teškom sudaru, hitno prevezeno u bolnicu: Užasna scena kod Beogradskog sajma

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas kod Beogradskog sajma, u smeru ka centru grada, povređeni su petogodišnje dete i jedna žena, nezvanično saznaju mediji.

Kako nezvanično saznaju mediji, dete je u trenutku sudara bilo u automobilu sa ocem. Zadobilo je povredu glave i krvarilo je u predelu čela. Zbog zadobijenih povreda hitno je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj. Povređena je i žena koja se nalazila u drugom vozilu učesniku u udesu. U ovom pravcu se formirala velika kolona vozila i došlo je do zastoja. Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne pomoći. Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima
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