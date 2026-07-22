"Kasnimo, zakomplikovalo se nešto": Saša Ilić o igraču kog u Humskoj čekaju raširenih ruku

Mondo pre 22 minuta  |  Milutin Vujičić
"Kasnimo, zakomplikovalo se nešto": Saša Ilić o igraču kog u Humskoj čekaju raširenih ruku

FK Partizan bio je vrlo aktivan na početku letnjeg prelaznog roka, posle čega je usledilo zatišje.

Sada pred prvi evropski meč u novoj sezoni, protiv UNA Štrasena iz Luksemburga, Saša Ilić upozorava da se kasni sa pojačanjima u Humskoj i da su potrebna što pre. "Očekujem pojačanja", rekao je nedvosmisleno Ilić na konferenciji za medije i dodao da nastavlja da radi s ekipom koju trenutno ima na okupu i u koju takođe ima poverenja. "Ekipa je takva kakva je, mnogo mladih igrača iz škole Partizana. Meni treba par igrača koji će doneti ekstra kvalitet ovoj ekipi
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