Zvezdina želja otišla u Real: Crveno-beli ostali bez velikog pojačanja

Finski košarkaš Mikael Jantunen postao je igrač Real Madrida.

Ranije je bilo poznato da će bivši igrač Fenerbahčea postati deo španskog velikana, a sad je "kraljevski klub" javno potvrdio novo letnje pojačanje. Ipak, navijači u Beogradu nadali su se do poslednjeg trenutka, pošto je Jantunen bio želja i Crvene zvezde. Jantunen je minulog leta, a posle sjajne role u dresu Finske (beležio je 11 poena, 6,2 skoka i 2,7 asistencija), bio jedan od najtraženijih košarkaša u Evroligi. Na kraju, stigao je u redove šampiona Evrolige iz