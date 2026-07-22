Advokat Kočić: Odluka Interpola potvrđuje da je reč o političkom progonu, ponovo ćemo tražiti ukidanje pritvora za studente

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Advokat Kočić: Odluka Interpola potvrđuje da je reč o političkom progonu, ponovo ćemo tražiti ukidanje pritvora za studente…

Odluka Interpola da ne postupa po zahtevu Srbije za raspisivanje poternica protiv šestoro novosadskih studenata potvrđuje da je reč o političkom progonu, ocenio je za N1 advokat Željko Kočić, branilac troje okrivljenih.

On najavljuje da će odbrana ponovo tražiti ukidanje pritvora i poternica, kako bi studenti koji su 16 meseci van zemlje mogli da se vrate kući i prisustvuju suđenju. Dopis Interpola koji je stigao na adresu Višeg suda u Novom Sadu, a koji je vezan za slučaj koji se vodi protiv 12 novosadskih studenata i aktivista kojima se sudi za pripremu dela protiv ustavnog poretka, dostavljen je i advokatima braniocima. U njemu se navodi da Interpol neće postupiti po zahtevu
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