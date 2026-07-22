Šta krije Kramp planina koju Tramp planira uskoro da napadne

Predsednik SAD Donald Tramp nastavlja da tvrdi da će Sjedinjene Države napasti iransko postrojenje poznato kao Kramp planina (Pickaxe Mountain), čime je pažnju usmerio na navodno podzemno nuklearno postrojenje.

Izrael veruje da Teheran u tom postrojenju čuva deo svojih zaliha obogaćenog uranijuma i napredne centrifuge za obogaćivanje, piše CNN. „Vrlo verovatno ćemo pogoditi to područje veoma uskoro. I oni tu ne mogu ništa da učine“, rekao je Tramp u utorak. Kao odgovor, Teheran je upozorio da će svaki američki napad na iranska nuklearna postrojenja biti tretiran kao proširenje rata u regionu, preneli su iranski državni mediji rano u sredu. Evo šta se zna o Kramp planini.