U Topoli zapalio komšiji seno, gorela i poljoprivredna mehanizacija - šteta 12 miliona dinara

N1 Info pre 17 minuta  |  N1 Beograd
U Topoli zapalio komšiji seno, gorela i poljoprivredna mehanizacija - šteta 12 miliona dinara

Policija je u Topoli uhapsila 33-godišnjeg muškarca, koji se sumnjiči da je namerno izazvao požar na komšijskom gazdinstvu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli odredili su zadržavanje do 48 sati D. M. iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, saopštila je Policijska uprava Kragujevac. D.M. se sumnjiči da je 18. jula 2026. godine, namerno zapalio komšijino seno u senjaku, koje je u potpunosti izgorelo, a požar se proširio na radnu mehanizaciju i mašine koje su, takođe,
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