Eskalacija sukoba: Napadi na Iran, raketni incidenti i diplomatski pritisci

Naslovi.ai pre 38 minuta
Eskalacija sukoba: Napadi na Iran, raketni incidenti i diplomatski pritisci

SAD nastavljaju vazdušne udare dok se tenzije šire na region; EU upozorava na vazdušni prostor, a Vašington razmatra nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom.

Sjedinjene Američke Države nastavile su sa vazdušnim udarima na iranske vojne ciljeve, dok državni sekretar Marko Rubio ističe da je iranska infrastruktura pretrpela veliku štetu, uz napomenu da diplomatija ostaje opcija. Istovremeno, administracija Donalda Trampa priprema nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom. Insajder N1 Info RTV RTS

Regionalna nestabilnost je pojačana raketnim napadom na jordansku Akabu, koji je izazvao eksplozije u izraelskom Eilatu. Zbog opasnosti, Evropska unija je preporučila izbegavanje vazdušnog prostora iznad zone sukoba, dok su pregovori Izraela i Libana najavljeni za 4. avgust. Iran nastavlja sa pretnjama vezanim za kontrolu Ormuskog moreuza i saradnju sa Bugarskom, dok Izrael upozorava na premeštanje iranskog uranijuma u podzemna postrojenja. RTV Euronews RTV Danas Beta

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