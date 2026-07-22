Eskalacija sukoba: Trampove pretnje, napad na tanker i diplomatski napori

Naslovi.ai pre 50 minuta
Eskalacija sukoba: Trampove pretnje, napad na tanker i diplomatski napori

SAD najavljuju odmazdu za napade u Ormuskom moreuzu, dok je novi tanker pogođen projektilom u blizini Saudijske Arabije.

Predsednik Donald Tramp najavio je da će SAD bombardovati iranske mostove i elektrane svaki put kada Teheran napadne brodove u Ormuskom moreuzu, dok iranski zvaničnici poručuju da SAD nisu ostvarile strateške dobitke. Britanska agencija UKMTO potvrdila je da je tanker pogođen projektilom kod obale Saudijske Arabije. Generalni sekretar Saveta za saradnju zemalja Zaliva upozorio je na ugrožavanje energetske sigurnosti, a australijska ministarka Peni Vong pozvala je na hitan prekid vatre. U dosadašnjim američkim napadima poginule su 53 osobe. RTV Insajder N1 Info RTV RTS Nova

Regionalna nestabilnost je pojačana raketnim napadom na jordansku Akabu i eksplozijama u Eilatu. Šef Mosada Roman Gofman boravio je u Vašingtonu radi koordinacije ratnih ciljeva, dok su pregovori Izraela i Libana potvrđeni za 4. avgust u Rimu. Iran nastavlja sa pretnjama vezanim za kontrolu moreuza i saradnju sa Bugarskom, dok Izrael upozorava na premeštanje iranskog uranijuma u podzemna postrojenja. RTV Euronews RTV Danas Beta Večernje novosti Telegraf Politika

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