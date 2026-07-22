Eskalacija sukoba: Trampove pretnje, regionalne reakcije i diplomatski napori

Naslovi.ai pre 36 minuta

SAD najavljuju odmazdu za napade u Ormuskom moreuzu, dok međunarodna zajednica poziva na prekid vatre i pregovore.

Predsednik Donald Tramp najavio je da će SAD bombardovati iranske mostove i elektrane svaki put kada Teheran napadne brodove u Ormuskom moreuzu, dok Iran odgovara pretnjama napadima na infrastrukturu. Generalni sekretar Saveta za saradnju zemalja Zaliva upozorio je na ugrožavanje energetske sigurnosti, a australijska ministarka Peni Vong pozvala je na hitan prekid vatre. U dosadašnjim američkim napadima poginule su 53 osobe. RTV Insajder N1 Info RTV RTS Nova

Regionalna nestabilnost je pojačana raketnim napadom na jordansku Akabu i eksplozijama u Eilatu. Šef Mosada Roman Gofman boravio je u Vašingtonu radi koordinacije ratnih ciljeva, dok su pregovori Izraela i Libana potvrđeni za 4. avgust u Rimu. Iran nastavlja sa pretnjama vezanim za kontrolu moreuza, dok Izrael upozorava na premeštanje iranskog uranijuma u podzemna postrojenja. RTV Euronews RTV Danas Beta Večernje novosti Telegraf